Hawaii | il bilancio degli incendi si aggrava | 53 morti | distrutta Lahaina

... dove molte persone sono corse in mare per sfuggire alle fiamme E' di almeno 53 morti il nuovodelle vittime del terribile incendio sull'isola di Maui, nelle. "Sono state confermate ...È il peggior disastro nella storia delle, e cambierà per sempre il volto di questo tesoro naturale del Pacifico. Continua a leggere su Tg. La7.it - Ildelle vittime sale ed è ...È salito a 53 ildelle vittime dei devastanti incendi che hanno colpito l'isola di Maui, alle. La maggior parte delle persone morte si trovavano nella storica città di Lahaina che secondo le autorità ...

Hawaii, bilancio dei morti aumenterà in modo significativo - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

(Adnkronos) – E’ di almeno 53 morti il nuovo bilancio delle vittime del terribile incendio sull’isola di Maui, nelle Hawaii. “Sono state confermate altre 17 vittime nell’incendio di Lahaina – hanno fa ...È salito a 53 il bilancio delle vittime dei devastanti incendi che hanno colpito l'isola di Maui, alle Hawaii. La maggior parte delle persone morte si trovavano nella storica ...