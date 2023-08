Harry Kane del Tottenham si sottoporrà alle visite mediche prima di trasferirsi al Bayern Monaco

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 11 agosto 2023) Notizia fresca giunta in redazione:volerà in Germania venerdì per completare la proposta di trasferimento aldopo che con ilè stato concordato un compenso che potrebbe salire a 120 milioni di sterline. Ilha seguito il capitano dell’Inghilterra per tutta l’estate e diverse offerte sono state respinte, ma mercoledì sera è stato raggiunto il traguardo. Ha lasciato la palla al campo di, che giovedì ha deciso di lasciare il suo club giovanile e unirsi ai campioni della Bundesliga, che pagheranno un importo iniziale di 100 milioni di sterline per l’attaccante con componenti aggiuntivi in ??grado di portare potenzialmente il trasferimento fino a un compenso complessivo di £ 120m, capisce l’agenzia di stampa ...