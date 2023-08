Harry “cancellato” dalla royal family | che succede

(Di venerdì 11 agosto 2023) Il principecontinua ad attirare l’attenzione su di sé. Dopo le dichiarazioni riportate in Spare a causa delle quali non si è messo in una buona posizione con i reali inglesi, adesso il figlio re Carlo è stato ufficialmente “” anche dai social. Ecco cosa è successo.continua a far parlare di sé. Dopo l’addio allail figlio di re Carlo è spesso sui tabloid. Prima per le dichiarazioni nella sua ultima autobiografia, successivamente per il presunto divorzio imminente con Meghan Markle. Questa volta però non sembra averne combinata nessuna delle sue, piuttosto è laad aver sferrato l’ennesimo colpo verso il secondogenito di Lady Diana. Ecco cosa è successo....

senza più Kane, in procinto di passare dal Tottenham al Bayern Monaco, e la Ligue 1. Nel ...E anche l'intesa con d'Inghilterra - guarda ADDIO HRH - Da Londra non arrivano buone notizie per. A tre anni dalla Megxit il sito della Royal Family ha il titolo Hrh, his royal ...Leggi anche › Il principe non è più Sua Altezza Reale. il titolo dal sito della Royal Family › Il principe William lancia un'iniziativa per i senzatetto. In nome di ...

Principe Harry: cancellato il titolo di Sua Altezza Reale dal sito di famiglia la Repubblica

Il duca di Sussex è in tour in Asia per iniziative di beneficenza. Ma intanto si diverte con Nacho Figueras, mentre la moglie balla e canta al concerto di Taylor Swift a Los Angeles. E da Londra arriv ...Nel gennaio 2020 il duca di Sussex con la moglie Meghan si sono ritirati dai ruoli reali, trasferendosi in California. Poco dopo è stato annunciato da Buckingham Palace che avrebbero potuto mantenere ...