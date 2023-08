Hackeraggio a luci rosse | sulla pagina Facebook del Comune di Bacoli compaiono giovani asiatiche

(Di venerdì 11 agosto 2023) L’ultimo post “normale” era dedicato a una iniziativa per la festa patronale di Sant’Anna. Da quel momento in poi, o meglio, da 24 ore, ladeldi, in provincia di Napoli, pittoresco paesino sul golfo di Pozzuoli, è stata hackerata. Al posto di avvisi istituzionali, suadenti ragazzein pose ammiccanti e video osè. «Mi piace questo processo di internazionalizzazione di… Bravo sindaco, commenta un utente. Tanti concittadini si chiedono che stia succedendo. Molti scherzano: «Complimenti al sindaco e a tutta la giunta per questa loro scelta multietnica di rinnovo e modernizzazione della loro». E ancora: «Ferragosto tutti a, ovunque essa sia». Il sindaco, Josi Gerardo Della Ragione, non sembra ...

Hackeraggio a luci rosse per il Comune di Bacoli Agenzia ANSA

