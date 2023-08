Guida al Sassuolo 2023 24

(Di venerdì 11 agosto 2023) Piazzamento lo scorso campionato: 13o Chi in più: Luca Lipani, Matias Vina, Daniel Boloca, Samuele Mulattieri, Cristian Volpato, Filippo Missori, Alessio Cragno, Mattia Viti, Jacopo Pellegrini, Janis Antiste. Chi in meno: Nadir Zortea, Davide Frattesi, Abdou Harroui, Riccardo Marchizza, Mert Muldur, Filippo D’Andrea, Rogerio. Una statistica interessante dalla scorsa stagione: Nello scorso campionato di Serie A ilè stato la squadra peggiore nel saldo tra xG subiti e gol effettivamente concessi: -14,4, numeri ben peggiori della penultima in graduatoria, la Samp, che sappiamo aver vissuto una stagione davvero particolare. Si potrebbe pensare che ilsia stato sfortunato e che col tempo i suoi numeri potranno migliorare, con i dati reali che si avvicineranno a quelli attesi. Tuttavia, le cifre sono indicative della fragilità del ...

Sassuolo: rosa, rigoristi e statistiche. Guida alla Serie A 2023-2024 Sky Sport

Si sono rinnovate le linee guida per la nuova stagione, dove il Sassuolo Calcio attraverso il Progetto Generazione S porterà tematiche importanti come "La correttezza nello Sport e nella Vita" e ...