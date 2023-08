“Guardate cosa ha fatto | non ci si crede” Simone Coccia subito beccato E asfaltato | le accuse del pubblico

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 11 agosto 2023) E si torna a parlare, o meglio sparlare, diColaiuta. L’ex concorrente del GF e volto noto della tv è finito di nuovo nel mirino ma questa volta Stefania Pezzopane non c’entra. Proprio pochi giorni fa i due hanno annunciato quello che sembra proprio un ritorno di fiamma. “Quando tutto sembra finire, è solo un nuovo inizio”, ha scritto lui sotto una foto che li ritrae insieme sorridenti, pare durante una giornata di relax in montagna. Tanti like e messaggi positivi da parte degli eterni romantici, felici di questo amore ritrovato, ma anche qui c’è chi continua a puntare il dito contro di loro. Non erano infatti mancate illazioni pesanti dopo la nota congiunta in cuiColaiuta e Stefania Pezzopane parlavano di addio. Dopo 9 anni insieme, la decisione di prendere strade separate ma lasciando ...