“Grotta cardio protetta” | arrivano tre defibrillatori

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 11 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minutiPiazza XVI Marzo, via Valle (nei pressi dell’Ufficio Postale), via Castello (ingresso Chiesa Santa Maria Maggiore). Queste le tre postazioni della cittadina dove sono stati posizionati gli altrettantidonati dalla Pubblica Assistenzaminarda all’Amministrazione comunale e quindi alla Comunità. in nome di un progetto simbolicamente denominato “”. Nei prossimi giorni partiranno i nuovi corsi di formazione per l’utilizzo del defibrillatore, aperti a tutti. Oggi si sono concluse le operazioni di installazione delle colonnine che custodiscono il prezioso attrezzo salvavita. Operazioni seguite direttamente dai volontari, dal Presidente della Pubblica Assistenzaminarda, Michele De Luca, dall’ Amministrazione ...