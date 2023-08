Grande Fratello | il retroscena | come saranno i contratti dei concorrenti

A dare il suo punto di vista, in un'intervista su Chi , è Clemente Mimun , il direttore del Tg5 , che ha 'prestato' la sua conduttrice di punta, Cesara Buonamici , alVip , di cui ...... che intende, in questa occasione, elogiare ilimpegno sociale, umanitario e cristiano di We ... il tenore del Teatro alla Scala di Milano Paride Cataldo e suoil tenore Andrea Cataldo, ...Il presunto contratto dei concorrenti delVip non promette nulla di buono, almeno sulla 'carta'. Le indiscrezioni, esattamente come accade ogni anno, si muovono tra social e giornali di gossip senza alcuna ufficialità. Il ...

Chi è l'ex concorrente del Grande Fratello che ha comprato i followers su Instagram Numeri assurdi! La foto a seguire nell'articolo!Simone Coccia torna a far parlare di sé. Dopo il ritorno di fiamma con Stefania Pezzopane, è stato beccato a comprare follower arabi e indiani su Instagram ...