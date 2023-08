(Di venerdì 11 agosto 2023) La gratitudine espressa a Papadai cattolici del mondo Lgbtq per l'apertura e inclusività dimostrata anche in occasione della GMG di Lisbona e le loro parole di rammarico e sconcerto per la ...

... neo colonialismi spietati, disastri ambientali, crisi dissolutiva della statualità, guerre feroci, il generale golpista Ibrahim Traorè, amico giurato deiche hanno preso il potere con l'......ricordato le dimensioni dell'economia e del PIL di tutti i paesi africani governati da...Mali e Burkina Faso che nei giorni scorsi hanno assicurato il loro intervento al fianco dei......assorbita nei ranghi dell'esercito regolare russo come prospettato dallo stesso Vladimir Putin Molto probabilmente queste domande sono le medesime che ronzano nella testa dei...

Golpisti, dittatori e autocrati uniti nella lotta all’omosessualità: ma non Francesco Globalist.it

La sfida dentro e fuori dalla Chiesa cattolica. Una sfida da far tremare vene e polsi per l’enormità di ciò che Francesco, alla sua età, ormai difende da solo. Per fortuna i cattolici Lgbt lo hanno ca ...Niger, la posta in gioco è altissima. Lo sanno bene a Parigi, a Bruxelles, come a Washington. L’Occidente, non solo la Francia, rischia di essere sfrattato dal Sahel.