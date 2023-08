Golpe Niger | l’Ecowas fissa un nuovo vertice militare

(Di venerdì 11 agosto 2023) Tentato colpo di Stato in. Il presidente Mohamed Bazoum è stato trattenuto a Niamey, la capitale La condanna dalla Comunità economica degli Stati dell’Africa Occidentale (Ecowas) in un comunicato.delin Ghana I Paesi dell’Africa Occidentale hanno deciso di mobilitare in maniera preventiva le forze armate dell’organizzazione. In particolare, come L'articolo proviene da Il Difforme.

...psicologica perché vogliono che mio padre firmi una lettera di dimissioni" Il presidente del... ha denunciato la figlia, Zazia Bazoum, in vacanza in Francia al momento del, in una ...Lo riporta Radio France Internationale ricordando che la riunione arriva dopo il vertice di ieri ad Abuja sulin. Durante il vertice i leader dell'Ecowas hanno deciso l'attivazione di una ...La comunità internazionale Tutti i leader degli stati occidentali hanno fin da subito condannato ilmilitare avvenuto in. Negli ultimi giorni, numerosi capi di governo hanno ribadito la ...

Le undici nazioni appartenenti all’Ecowas hanno posto i rispettivi eserciti in stato d’allerta per un possibile intervento armato in Niger.I capi degli Stati Maggiori dei Paesi della Comunità economica dei Paesi dell'Africa occidentale (Ecowas) si riuniranno domani ad Accra, in Ghana. Lo riporta Radio France Internationale ricordando che ...