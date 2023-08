Golpe in Niger | riunione Ecowas domani in Ghana

(Di venerdì 11 agosto 2023) (Adnkronos) – I capi degli Stati Maggiori dei Paesi della Comunità economica dei Paesi dell'Africa occidentale () si riunirannoad Accra, in. Lo riporta Radio France Internationale ricordando che laarriva dopo il vertice di ieri ad Abuja sulin. Durante il vertice i leader dell'hanno deciso l'attivazione di una forza di riserva pronta ad intervenire inin caso di fallimento dei tentativi diplomatici di far ritornare l'ordine costituzionale nel Paese dove una giunta militare ha preso il potere il 26 luglio scorso. "Forte sostegno" arriva dal presidente della Commissione dell'Unione Africana (Ua), Moussa Faki Mahamat, dopo le "decisioni adottate dall'sul cambiamento ...

Lo riporta Radio France Internationale ricordando che la riunione arriva dopo il vertice di ieri ad Abuja sulin. Durante il vertice i leader dell'Ecowas hanno deciso l'attivazione di una ...La comunità internazionale Tutti i leader degli stati occidentali hanno fin da subito condannato ilmilitare avvenuto in. Negli ultimi giorni, numerosi capi di governo hanno ribadito la ...Rimane altissima la tensione ina seguito delche ha deposto il presidente Mohamed Bazoum , detenuto nella capitale, Niamey. La Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (ECOWAS), presieduta dal presidente ...

Niger, news e ultime notizie: paesi Ecowas mobilitano forza di intervento militare Adnkronos

L'Ecowas ha dato il via libera ad un'operazione militare in Niger "il prima possibile". Lo ha detto il presidente della Costa d'Avorio Alassane Ouattara al termine del summit straordinario di Abuja co ...I capi degli Stati Maggiori dei Paesi della Comunità economica dei Paesi dell'Africa occidentale (Ecowas) si riuniranno domani ad Accra, in Ghana. Lo riporta Radio France Internationale ricordando che ...