Golpe in Niger | figlia Bazoum | “Mio padre in condizioni disumane”

(Di venerdì 11 agosto 2023) "I golpisti stanno facendo pressione psicologica perché vogliono che miofirmi una lettera di dimissioni" Il presidente deldeposto Mohamede i suoi familiari – la moglie e il figlio maschio – sono confinati, in, dai militari della Guardia presidenziale, nella loro residenza a cui è stata tagliata anche l’elettricià. Perdono peso – ile la madre cinque chili a testa, Salem, che ha 22 anni, dieci. Non c’è acqua pulita e dipendono dalla pasta e dal riso che vengono consegnati loro, “uniche cose che mangiano”, ha denunciato la, Zazia, in vacanza in Francia al momento del, in una intervista al Guardian. “Non hanno carne, frutta e verdura. Quello che c’era nel frigorifero ...

Niger, news e ultime notizie: paesi Ecowas mobilitano forza di intervento militare Adnkronos

Le undici nazioni appartenenti all’Ecowas hanno posto i rispettivi eserciti in stato d’allerta per un possibile intervento armato in Niger.I capi degli Stati Maggiori dei Paesi della Comunità economica dei Paesi dell'Africa occidentale (Ecowas) si riuniranno domani ad Accra, in Ghana. Lo riporta Radio France Internationale ricordando che ...