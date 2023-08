Golpe in Niger | figlia Bazoum | “Mio padre in condizioni disumane”

Leggi su forzearmatenews

(Di venerdì 11 agosto 2023) (Adnkronos) – Il presidente deldeposto Mohamede i suoi familiari – la moglie e il figlio maschio – sono confinati, in, dai militari della Guardia presidenziale, nella loro residenza a cui è stata tagliata anche l'elettricià. Perdono peso – ile la madre cinque chili a testa, Salem, che ha 22 anni, dieci. Non c'è acqua pulita e dipendono dalla pasta e dal riso che vengono consegnati loro, "uniche cose che mangiano", ha denunciato la, Zazia, in vacanza in Francia al momento del, in una intervista al Guardian. "Non hanno carne, frutta e verdura. Quello che c'era nel frigorifero non è più mangiabile. I golpisti stanno usando questa situazione, l'elettricità e tutto il resto, come pressione ...