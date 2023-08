(Di venerdì 11 agosto 2023) L’estate del grandeinternazionale non conosce soste. E’ infatti terminato da pochi minuti ildel WGC-St.(montepremi 10,5 milioni di dollari), evento organizzato in coabitazione tra PGAe circuito europeo. Il torneo è riservato a soli 70isti scelti tra i membri delle ultime President Cup e Ryder Cup, tra i migliori 50 dell’Official WorldRanking, e tra coloro i quali hanno vinto un torneo negli ultimi 12 mesi. Aldelguida la classifica. L’americano comanda con lo score di -7 (63 colpi) grazie ad una tornata bogey free impreziosita dall’eagle siglato alla buca ...

Nel frattempo, la(Professional Golfers' Association) ha annunciato la fusione con Liv, con sede in Arabia Saudita, solo pochi giorni dopo che un commissario dellaaveva denunciato l'......dihanno imbucato un putt dalla lunghissima distanza. Un putt decisivo, da considerare quasi una pietra miliare. Dal primo agosto Tiger Woods è entrato in una specie di cda del... Continua ......maschile è arrivata dopo la richiesta di 41 golfisti professionisti che hanno chiesto maggiore voce in capitolo specialmente dopo la vicenda relativa all'alleanza tra ilTour e la Liv. 'Sono ...

Golf, PGA Tour 2023: Jordan Spieth al comando del FedEX St. Jude Championship al termine del primo round OA Sport

Il campione di golf americano Collin Morikawa ha promesso di donare 1.000 dollari (910 euro) per ogni birdie che realizzerà durante la fase finale del PGA Tour. (ANSA) ...Quelli di voi con PlayStation Plus Essential possono ottenere PGA Tour 2K23, Dreams e Death's Door gratuitamente in questo momento, ma coloro che si abbonano ai livelli più alti hanno ancora più dolce ...