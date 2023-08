... una sfilata di moda visto che tutta la famiglia ha abiti bianchi disegnati dall'amica stilista di Dior Maria Grazia Chiuri con la sposa con la scrittathe queer, ricamata con perline rosse ...... L'ho uccisa perché l'amavo (falso!) (2013), pamphlet contro il femminicidio scritto con Loredana Lipperini; Chirù (2015); Istruzioni per diventare fascisti (2018),the Queer (2022). Nel ...L'ultimo pubblicato sempre da Einaudi è stato "the Queer. Catechismo femminista" in cui Murgia racconta come si tiene in equilibrio la sua fede cattolica con il suo attivismo femminista.

God save the Queer, 3 settimane fa la festa di nozze per Michela Murgia - Italia

Michela Murgia è morta a Roma. Aveva 51 anni, ed era malata da tempo. Aveva rivelato nei mesi scorsi di combattere contro un carcinoma renale al quarto stadio. Nonostante ...Ora che la scrittrice ci ha lasciato, andiamo a rileggere o scoprire le sue opere. Dai saggi ai romanzi, ecco una breve guida ...