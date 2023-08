Giulia Salemi toccante sfogo spiazza i fan | «Viviamo tutti nella paura»

Leggi su tvpertutti

(Di venerdì 11 agosto 2023) In queste ore,si è resa protagonista di un duro emediante il suo profilo Instagram. L'influencer, di solito, utilizza i suoi canali social per divulgare contenuti leggeri, dare consigli cosmetici, sull'abbigliamento e per raccontare la sua vita. In questa circostanza, però, ha deciso di usare il web per divulgare un messaggio a suo avviso molto importante. Nello specifico, la giovane ha parlato di alcune situazioni che nell'ultimo periodo si stano verificando sempre più spesso a Milano. Il livello di criminalità e di comportamenti delinquenziali sta aumentando a dismisura, al punto che, ormai, nessuno si sente più al sicuro. Le riflessioni fatte dalla giovane sono davvero di spessore. Loinaspettato disulla ...