Giulia De Lellis affetta da una malattia | è una patologia degenerativa | che cos’è e conseguenze

(Di venerdì 11 agosto 2023)Deha scoperto di essereda una. Lada cui èl’influencer si chiama neuroma di Morton. Si tratta di un disturbo che, in media, colpisce molte persone, tra cui soprattutto le donne. La ragazza si è resa conto di esseredi questo problema di salute in L'articolo proviene da KontroKultura.

Perchè tutti parlano della malattia diDeDee il neuroma di Morton: di cosa si trattaDesi è recentemente sfogata sul suo profilo Instagram parlando di una malattia specifica, che le sta causando forti ...

Giulia De Lellis ha il neuroma di Morton: “Ho pensato di morire dal dolore”. Ecco che cos’è Il Fatto Quotidiano

Tra le patologie che interessano il piede il Neuroma di Morton può essere tra le più dolenti, a causa della compressione di un nervo ispessito che ...