L'ex presidente non potrà divulgare materiale sensibile e laha promesso che prenderà ogni misura per salvaguardare l'integrità del procedimento. Chutkan ha stabilito che Trump è libero di ...Lafederale Tanya S. Chutkan ha emesso un 'ordine protettivo' chea Donald Trump di divulgare il materiale 'sensibile' del futuro processo che lo vede incriminato per l'assalto al Capitol.Nullache un reato possa essere sanzionato anche con una pena alternativa , detentiva o ... In questa ipotesi, quindi, ilnon può cumulare le due pene ma deve scegliere solo una di esse, ...

Assalto a Capitol Hill, la giudice vieta a Trump di divulgare materiale sensibile nel processo la Repubblica

Il giudice vieta all'ex presidente di pubblicare materiale sensibile sul processo per l'assalto a Capitol Hill ...L’ex presidente dovrà evitare dichiarazioni pubbliche che possano intimidire i testimoni o pregiudicare potenziali giurati ...