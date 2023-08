Giovani | stranieri e «nuovi poveri» | l’estate crudele degli homeless di Milano – Il reportage

(Di venerdì 11 agosto 2023) Per Maria e Bayro questa è l’ennesima estate per strada. In un parcheggio diNord, all’interno di un’auto color blu notte hanno costruito il loro precario «rifugio». Tre coperte, un paio di cuscini; i sedili posteriori ribaltati per «stare più comodi». Bottigliette d’acqua, vestiti sparsi. Trent’anni fa sono scappati dalla città di Banja Luka a seguito della guerra in Bosnia-Erzegovina. Il ritorno qualche anno dopo, poi il nuovo addio alla città natale. «Noi siamo musulmani bosniaci, molti di noi sono fuggiti dal Paese», dice Bayro. Durante il conflitto una «bomba serba» ha distrutto la loro casa. «Bum, bum, bum», gli fa eco sua moglie. «Nell’esplosione sono morti i nostri due figli e mio fratello», continua. «Ora viviamo qui», indica con la mano il sedile sul quale è seduto. «Nostra figlia ha un appartamento a, ma è troppo piccolo per ...

Sono italiani, moltie con un'età media di 41 anni. Perlopiù uomini, rispetto alle donne. ... Tale aumento ha coinvolto, in particolare, i. "Soprattutto a Milano", gli fa eco Cortese. ...... ma icolleghi avrebbero potuto essere formati adeguatamente per gli specifici e delicati servizi di vigilanza e per gli accompagnamenti deglitrattenuti'. 'A questo andavano ...... il primo successo dei Righeira , finti fratelli e finti, segnò l'immaginario di milioni ... ma solo la voglia di divertirsi e di non pensarci troppo, che all'epoca dilagava tra idi ...

Giovani, stranieri e «nuovi poveri»: l'estate crudele degli homeless ... Open

Quattro giovani stranieri sono stati arrestati per aver seminato il terrore su un treno tra Milano e Lecco, aggredendo un ragazzino di 17 anni e brandendo un machete. Due sono stati bloccati alla prim ...Choc sulla Milano-Lecco, quattro malviventi tengono in ostaggio decine di passeggeri. I consigli della polizia: "Viaggiate in gruppo, se siete soli sedetevi vicino ad altre persone".