Inoltre diecimila persone si sono riunite aper assistere ai campionati mondiali di Pokemon 2023 (11 - 13 agosto). Circa 2.000 concorrenti provenienti da 50 paesi si sfidano fino alla ...

Giappone, a Yokahoma i campionati mondiali di Pokemon 2023 - Il ... Il Sole 24 ORE

Roma, 11 ago. (askanews) - In Giappone oltre diecimila persone si sono riunite a Yokahoma per assistere ai campionati mondiali di Pokemon 2023 (11-13 agosto).L'ultimo Pokémon Presents si è aperto in maniera piuttosto inusuale, dato che i primi minuti sono stati dedicati ai Campionati Mondiali di Pokémon che si terranno in Giappone tra l'11 e il 13… Leggi ...