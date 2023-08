Getafe vs Barcellona – probabili formazioni

(Di venerdì 11 agosto 2023) La difesa del titolo della Liga da parte delinizierà domenica 13 agosto sera, con la trasferta dei catalani al Coliseum Alfonso Perez per affrontare il. La squadra di Xavi ha chiuso la scorsa stagione con 10 punti di vantaggio sul Real Madrid secondo in classifica, mentre ilha chiuso la campagna in 15esima posizione, evitando per un soffio la retrocessione in seconda fascia. Il calcio di inizio divsè previsto alle 21:30 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreIlha trascorso solo una stagione fuori dalla massima serie del calcio spagnolo dal 2004, ma è arrivato al 15° posto in ognuna delle ultime tre campagne, un calo enorme ...

Commenta per primo Una situazione paradossale. Il, campione di Spagna in carica, sta vivendo un momento ai limiti dell'assurdo. Alla vigilia dell'esordio in campionato contro il, i l tecnico Xavi può contare solo su 11 giocatori ...Ilha annunciato di aver venduto il 29,5% di 'Barça Vision' al fondo di investimento Libero ...iscritti alla Liga questo venerdì mattina a due giorni dall'inizio del campionato contro: ...... Stefano Borghi 13 agosto 2023 17:00 Celta Vigo - Osasuna Telecronaca: Simone Gamberini 13 agosto 2023 19:30 Villarreal - Betis Telecronaca: Giorgio Basile 13 agosto 2023 21:30...

Getafe-Barcellona dove vederla: Sky o DAZN Canale tv, diretta ... Goal Italia

Una situazione paradossale. Il Barcellona, campione di Spagna in carica, sta vivendo un momento ai limiti dell’assurdo. Alla vigilia dell’esordio in campionato contro il Getafe, il tecnico Xavi può co ...Il Barcellona incassa 120 milioni di euro dalla vendita del 29,5% di “Barça Vision”: questi soldi servono per il mercato e per le registrazioni ...