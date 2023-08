Geo Barents alla Spezia con 49 migranti | quasi tutti minori

È approdata poco dopo le 8,30 a molo Garibaldi est della Spezia nave, la nave di ricerca e soccorso di Medici Senza Frontiere con a bordo 49 migranti provenienti da Guinea, Gambia e Senegal. Trentadue dei 49 naufraghi a bordo sono minori non accompagnati. ...Ha attraccato al porto di La Spezia la navecon a bordo 49 migranti salvati nelle acque maltesi. Si tratta del quarto approdo della nave di Medici Senza Frontiere nel porto ligure. Per l'accoglimento delle 49 persone, di cui 30 ...Lunedì laha soccorso in area Sar maltese 49 migranti e ha ritrovato due dei dispersi. Oggi approda a La Spezia. Mercoledì la Louise Michel ha soccorso 21 migranti al largo di Lampedusa. ...

È approdata poco dopo le 8,30 a molo Garibaldi est della Spezia nave Geo Barents, la nave di ricerca e soccorso di Medici Senza Frontiere con a bordo 49 migranti provenienti da Guinea, Gambia e Senega ...Tra le parole anche la storia del 19enne ucciso e mutilato dai suoi datori di lavoro perché voleva cambiare occupazione: "I minori stranieri non accompagnati sono una sfida per la nostra società, e la ...