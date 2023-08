Genoa-Modena | probabili formazioni e dove vederla in tv

(Di venerdì 11 agosto 2023) Si sfidano questa sera alle 21. Squadre in campo al Ferrari per la gara valida per i trentaduesimi di Coppa Italia.

La nuova stagione di calcio italiano fa sul serio: si inizia oggi, venerdì 11 agosto 2023 alle ore 21 con la Coppa Italia dove protagoniste saranno. Le due formazioni si affronteranno per i trentaduesimi di finale della competizione e al Ferraris c'è aria di spettacolo., le ultimeRetegui (Getty Images) ...Alle 21:00 di venerdì 11 agostocercheranno il pass per il prossimo turno in occasione dei trentaduesimi di finale di Coppa Italia 2023/2024. La formazione di Alberto Gilardino vuole capitalizzare l'entusiasmo dopo la ...In campo anche la Coppa Italia: vittorie alla portata pere Bologna rispettivamente controe Cesena, promette gol la sfida tra il Frosinone di Eusebio Di Francesco e il Pisa. Pronostici: ...

Genoa-Modena dove vederla: Rai o Mediaset Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita Goal Italia

GENOVA - Manca solo l’ufficialità , ma oggi dopo le visite mediche Junior Messias firmerà il contratto col Genoa. L’attaccante (32 anni) ormai chiuso rinnoverà col Milan e poi passerà al Grifone, in ...La Coppa Italia 2023/2024 è pronta nuovamente a ripartire. Ecco le partite di oggi mandate in diretta tv o streaming ...