Genoa | Messias per il tridente con Retegui-Gudmundsson

Ilsta stringendo sul mercato per Junior. L'esterno rossonero è il profilo adatto per completare il tridente con Retegui e Gudmundsson. Battuta la concorrenza del Torino, l'attaccante ...Dopo la trattativailsta piazzando un altro colpo questa volta in difesa: arriva De Winter dalla Juve. Operazione importante per i due club: i rossoblù si sono assicurati un giovane prospetto da far ...Ora il sodalizio tra Milan erischia di tornare agli antichi fasti. Dopo aver definito il passaggio in rossoblù di Juniorora i due club starebbero per intavolare una nuova trattativa, ...

Genoa, venerdì mattina le visite mediche di Messias GianlucaDiMarzio.com

Junior Messias è ad un passo dal Genoa. Il centrocampista offensivo rossonero domani sosterrà le visite mediche e al termine, in caso di esito positivo, arriverà in rossoblù dal Milan… Leggi ...Genoa: le cifre dell'operazione Messias. Il Milan incasserà 1,5 milioni di prestito più 1,5 di riscatto, bonus inclusi ...