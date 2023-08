Gambe e braccia amputate per un tumore che non c’era | dopo 9 anni Anna Leonori ottiene il risarcimento per l’errore medico

(Di venerdì 11 agosto 2023) Le hanno amputato per erroreper un’infezione non trattata, a seguito di un’operazione per un presunto, poi rivelatosi inesistente. Un erroreda cui non si può tornare indietro. Ma la vita di, malgrado le avversità, continua. Enovearriva anche la sentenza che dà il via libera almilionario per il danno provocato dai tre ospedali che l’hanno visitata come paziente: uno a Roma, uno a Terni e l’ultimo a Cesena. La sentenza non si può definire una vera e propria vittoria, visti i dcausati alla donna, ma certamente rappresenta un riconoscimento della dignità e delle necessità di base della persona., in passato, ...

ATTUALITÀamputate per un tumore che non c'era: dopo 9 anni Anna Leonori ottiene il risarcimento per l'errore medicoLe hanno amputato per erroreper un'infezione non trattata, a seguito di un'operazione per un presunto tumore, poi rivelatosi inesistente. Un errore medico da cui non si può tornare indietro. Ma la vita di Anna ...

Ha ottenuto un risarcimento milionario ma non si può parlare di una storia a lieto fine. Non se la protagonista è una donna a cui hanno amputato braccia e gambe per un errore medico. Non se si tratta ...Terni, 11 agosto 2023 – Le hanno amputato braccia e gambe a causa di un'infezione non trattata, conseguenza di un'operazione effettuata per un tumore sospetto, ma che non c'era. Dopo circa nove anni, ...