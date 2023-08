Gabri Veiga | l’intesa con il Celta è vicina | ma Zielinski non ha ancora accettato l’Al-Ahli CorSport

(Di venerdì 11 agosto 2023)al Napoli, si può fare, ma primadeve accettare l’Arabia Saudita. E il centrocampista del Napoli ètormentato. Serve il suo sì, altrimenti il club non potrà contare sui trenta milioni dei sauditi per dare l’ultimo assalto al centrocampista spagnolo. Lo scrive il Corriere dello Sport. “C’è una distanza accettabile tra la domanda (che è racchiusa in una clausola) e l’offerta e c’è dunque, adesso, la sensazione che ogni giorno sia buono per pensare che(21) prepari completamente le sue valigie e si metta in viaggio verso Napoli”. Ci sono 30 milioni di buoni motivi per sospettare che accade, continua il quotidiano sportivo, “e la differenza sta nei bonus”. Il Napoli ha offerto poco più di 30 milioni, è disposto ad arrivare a quota 35 – ovvero, ...

18.00 - Il Napoli si tutela: in caso di cessione di Zielinski, pronto l'assalto allo spagnolodel Celta Vigo ( LE ULTIME ) 16.50 - Proseguono le trattative tra Psg e Roma per Renato ...Calciomercato Napoli - Il Napoli è attivissimo nella fase finale del mercato. L'obiettivo adesso è, il 21enne di talento che il Napoli vuole prendere subito dal Celta Vigo, crescendo un nuovo Lobotka . Il centrocampista che è già protagonista dell'Under 21 iberica ha detto sì al Napoli ...Procede spedita la trattativa per l'acquisto di. Il Napoli ha individuato l'erede di Zielinski, diretto in Arabia Saudita, e ha già provato a chiudere l'affare, ma il Celta Vigo ha rifiutato un'offerta da 30 milioni dato che il club ...

Gabri Veiga ha detto sì, è il sostituto di Zielinski: offerta del Napoli vicina alla clausola, le cifre CalcioNapoli24

Le ultime notizie di calciomercato di oggi 11 agosto 2023: le trattative di Juve, Milan, Inter Napoli, Roma e delle squadre di Serie A ...Il Napoli sprinta per Gabri Veiga. Dalla Spagna: 'Gli azzurri sborserebbero meno della clausola' Gabri Veiga al Napoli L'affare è ben impostato, non c'è ancora accordo per il centrocampista spagnolo, ...