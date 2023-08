Gabri Veiga al Napoli | chiusura vicina | le cifre Adesso la palla passa a Zielinski

2 Prima Cajuste , adesso: in casa Napoli ci sono grandi manovre a centrocampo. Blindato Osimhen , De Laurentiis ha messo mano con decisione alla metà campo di Rudi Garcia : gli azzurri stanno stringendo per ...Calciomercato Napoli clamorosa ultim'ora dalla Spagna. Il prestigioso quotidiano iberico AS riferisce che le ore dial Celta sono contate. Il giocatore ha già trovato l'accordo con il Napoli per apporre la sua firma su un contratto a lungo termine e la fine delle trattative tra i club è ormai ai ...Notizie Calcio Napoli - Il collega di calciomercato.it , Marco Giordano ha commentato tramite i suoi canali social la situazione Piotr Zielinski : CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo ...

Secondo quanto riportato dal quotidiano AS, il Napoli sarebbe a un passo da Gabri Veiga. Il Celta Vigo stesso avrebbe confermato alla stampa spagnola che la trattativa sarebbe a buon punto e che si co ...Un grande annuncio arriva dalla Spagna da parte del quotidiano AS riguardo il calciatore del Celta Vigo, Gabri Veiga. Secondo quanto riportato dai ...