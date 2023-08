G7 | l’Italia porta a casa un risultato record

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 11 agosto 2023) Nel trimestre gennaio-marzo del 2023ha registrato un aumentodel reddito familiare reale pro capite: +3,3%. Si tratta della più grande crescita fra i Paesi del G7 (Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Regno Unito e Stati Uniti). Sale il reddito familiare medio in Italia Per quanto riguarda i 38 Paesi dell’Ocse, Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico,non è prima ma incassa comunque un buon piazzamento. La media Ocse è del +0,9%.sfiora il podio andando a piazzarsi dietro la Danimarca (+4,3%), il Belgio (+4,1%) e la Polonia (+3,5%). Menzione d’onore per i Paesi Bassi (+2,6%). Il costo dell’energia elettrica è diminuito e ilfoglio sorride L’Ocse spiega che l’aumento del reddito familiare reale pro capite deriva dal fatto che i prezzi ...