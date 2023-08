“Fungolandia” | in Alta Val Brembana degustazioni | esperienze e laboratori per ogni età

(Di venerdì 11 agosto 2023) Si stima che ne esistano circa 1 milione di specie al mondo, hanno un cappello e, in alcuni casi, possono essere velenosi, quindi è bene conoscerli per saperli apprezzare. Proprio al fine di valorizzare i funghi, preziosi prodotti del sottobosco, approfondirne le nozioni principali, e presentare un territorio ricco di bellezze naturalistiche, torna con la sua 18esima edizione la rassegna “” di Altobrembo: da sabato 2 a domenica 10 settembre, in programma nove giorni di iniziative per grandi e piccini immerse nella natura e nei borghi storici dell’Valle. Il fitto calendario di eventi pensato per far scoprire sapori, flora e tradizioni del territorio a partecipanti di tutte le età prevede escursioni quotidiane “Alla scoperta del mondo dei funghi” e l’allestimento della mostra micologica “I funghi della Valle ...

"Sarà molto più di una sagra, con esperienze, degustazioni e laboratori per ogni età"