Frottole di Governo. Per i meloniani l'inflazione va giù grazie a loro

La V di 'vergogna' dovrebbe scrivere sul 'cruciverba tricolore' anziché raccontareal Paese e agli emiliano - romagnoli che il, dopo la stucchevole passerella della premier Meloni in ...... per gli asili nido - non ci venga a raccontare- , per la sanità pubblica. I comuni e le ... Ricordo che a maggio, rispondendo a una nostra interrogazione, ilgarantì l'avvio degli ...... per gli asili nido - non ci venga a raccontare- , per la sanità pubblica. I comuni e le ... Ricordo che a maggio, rispondendo a una nostra interrogazione, ilgarantì l'avvio degli ...

Alluvione ER, PD: "Da Bignami accuse a vanvera, da suo governo ... Partito Democratico

Fratelli d'Italia si intesta il calo dei prezzi che sta interessando tutta Europa. Ma è dovuto alla discesa dei prezzi dell'energia e alla stretta monetaria ...Agenzia Roma, 10 ago. “Il viceministro Bignami ha perso un’altra occasione buona per tacere. Anche oggi, da un lato, addossa la responsabilità dell’alluvione a Elly Schlein, e già così farebbe ridere; ...