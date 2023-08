Frosinone | Di Francesco | «Siamo pronti per il Napoli»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 11 agosto 2023) Eusebio Di, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa al termine della sfida di Coppa Italia contro il Pisa Eusebio Di, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa al termine della sfida di Coppa Italia contro il Pisa. Le sue dichiarazioni: SECONDO TEMPO – «Esistono sempre due squadre che scendono in campo. Sono un po’ cresciuti loro, noi abbiamo sbagliato qualche pallone di troppo nel palleggio e ci sta. Anzi, me lo aspetto anche perché abbiamo fatto tanto lavoro e così qualche giocata può anche uscire sporca. Ma la squadra nel secondo tempo ha retto mentalmente, ha cercato di fare la partita, abbiamo avuto anche qualche piccola disattenzione come pure l’opportunità di chiudere la partita. Nel primo tempo, un po’ per sfortuna e un po’ per disattenzione, se fossimo ...