Fritto di pesce ad Albino | Spritz a Parre e casoncelli a Strozza | le sagre del fine-settimana

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 11 agosto 2023) Dal polpo alla brace e ilmisto diadaidipassando per lo. Sono numerose le feste e leorganizzate in Bergamasca nelda venerdì 11 a domenica 13 agosto. Il calendario è pieno di proposte golose: su Bergamonews trovate tutti gli appuntamenti, consultando la sezione degli eventi, puntualmente aggiornata. Inviateci le iniziative promosse in tutta la Bergamasca per diffonderne l’informazione. BERGAMO Sino al 13 agosto all’Edoné, a Bergamo, prosegue la sagra terrona. L’iniziativa propone dieci giorni dedicati al cibo regionale del Sud Italia. Il menù spazierà dalle orecchiette pugliesi alla panzanella, passando per gli arrosticini abruzzesi e i ...