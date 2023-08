Frederic Vasseur | “Dobbiamo stare calmi e affrontare nostri limiti”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 11 agosto 2023) La Ferrari in questa stagione ha già vissuto ben più di un momento complicato, ma non vuole darsi per vinta. La pausa estiva serve per ricaricare le batterie e a Maranello sono convinto che qualcosa si possa ancora cambiare all’interno di un destino tutt’altro che scritto. Ieri, team principal della scuderia, ha rilasciato una lunga intervista ad Autosprint e ha fatto il bilancio della situazione. Ecco quali sono state le sue parole.: “Bisogna, serve essere equilibrati” In primo luogo un invito alla calma per una situazione che appare in continua evoluzione: “Bisogna, senza esaltarci oggi o deprimerci quando le cose non vanno altrettanto bene. Serve essere equilibrati nel giudizio e nelle ...