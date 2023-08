Frattesi il più brillante dei nuovi! Sensi? L’intenzione dell’Inter ? TS

(Di venerdì 11 agosto 2023)sicuramente il piùdei nuovi volti in casa Inter. Gol e assist già per lui nelle amichevoli, un po’ dietro gli altri.incanta e ora bisogna decidere NUOVI ? Davidela nota più positiva del mercato. Già in questo mese di amichevoli tra luglio e agosto, il centrocampista della Nazionale ha fatto vedere tutto il suo repertorio: inserimento, gol, personalità, scaltrezza. Insomma, un ottimo mix per rendere ancor più competitivo il già forte centrocampo nerazzurro.è andato in rete contro l’Al-Nassr, siglando poi due assist col PSG. Bilancio di tutto rispetto. Da rivedere, invece, i vari Thuram e Bisseck. Il primo è ancora a secco di gol, il secondo è ancora acerbo e titubante. Le reti subite contro l’Al-Nassr e il rigore causato col ...

D'altronde Chala, Barella,, Mkhitaryan, Asslani e uno tra Fabbian e Sensi (per me giocatore quasi ritrovato al momento) per 3 posti sono pureche sufficienti no A quanto pare no se poi ...... con le società che sono pronte a chiudere un'altra trattativa dopo quella- Mulattieri. Simone Inzaghi e Alessio Dionisi (Ansa - Calciomercato.it)Inter e Sassuolo sono tra le società...Eravamo abituati diversamente: ma non ètempo di nostalgie e rimpianti, Al - Hilal e Al - Ahli ci hanno portato via anche quelli. Ricordo tuttavia che l'estate scorsa Dybala dalla Juve alla Roma (...