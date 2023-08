FOTO – Inter in allenamento | nel weekend un’amichevole

(Di venerdì 11 agosto 2023) Il mercato è incandescente, i colpi di scena si susseguono uno dopo l’altro nel giro di poche ore per l’. I giocatori di Simone Inzaghi continuano però ad allenarsi, le immagini pubblicate su Twitter. PARTITA – Questa domenica alle ore 20 l’giocherà la sua ultima amichevole del pre-campionato contro l’Egnatia. I ragazzi di Simone Inzaghi continuano ad allenarsi ad Appiano Gentile in attesa del test probatorio in vista della prima di campionato con il Monza il 19 agosto. Le immagini pubblicate dal club su Twitter.-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale () ©-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati

All Garcia FOTOGALLERY ©Getty %srimanenti LE AMICHEVOLI Napoli - Apollon Limassol alle 18. il 13 tocca al Milan contro il Novara e all'contro l'Egnatia. Qui il quadro completo di tutti ...FOTOGALLERYSito%srimanenti Calciomercato, Audero ha firmato: acquisti ufficiali in A Emil Audero all', Cajuste al Napoli. L'Hellas Verona ha il suo nuovo attaccante: ...La modella è stata paparazzata in questi giorni a Miami e lecon un sexy bikini rosa con i colori dell'Miami sono finite su diversi giornali americani. ph Instagram window.eventDFPready...

VIDEO / Inter al lavoro ad Appiano: le foto dell’allenamento odierno fcinter1908

Non solo Arnautovic in campo questa sera in Coppa Italia: Beto ha segnato nel 4-1 dell'Udinese. L'Inter osserva ...Le parole dell'ex dirigente: "L'Inter ha perso uomini di esperienza e peso come Brozovic, Lukaku, Dzeko e Onana" ...