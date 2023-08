Foto e video a luci rosse | hackerato il profilo Fb del Comune di Bacoli | ironie social

(Di venerdì 11 agosto 2023) Gli hacker hanno colpito ancora con un attacco a. Nel mirino è finito ilFacebook istituzionale deldi, nota località di mare alle porte di Napoli. Come immagine deluna ragazza orientale con posa ammiccante e sguardo languido. Stessa linea seguita per l’immagine di copertina, dove un’altra giovane stavolta posa su un letto. “Assessore al turismo?” commenta uno dei contatti. La pagina facebook, quella ufficiale, deldisi presentava così. Sicuramente opera di un hacker.”Il momento è propizio.Stato Indipendente e Cappella Unita capitale!”, lancia l’idea un altro commentando la...

La coppia si è separata a due anni dallacon la quale nel 2021 la cantautrice spagnola ... Ilcon cui l'avevano annunciato sui social, sulle note di "Beso", una delle canzoni contenute nel ...La città, come in unad'altri tempi, è stata ricoperta di una patina di polvere ocra. Nella celebre piazza Jamaa el Fna, accanto alla sede del Consolato francese sono caduti numerosi alberi, uno ...La miniatura delmostra unadi Marcos che tiene in mano un documento con la sua firma. Verità: Una ricerca sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica delle Filippine, che pubblica tutti gli ...

Foto e video a luci rosse su Facebook, gli hacker colpiscono il profilo social del Comune di Bacoli (Napoli) TGCOM

Si è svolto questo pomeriggio alle ore 16, presso la sede della Camera di Commercio di Reggio Calabria, l’incontro tra il Governatore calabrese Occhiuto e l’Amministratore Unico di Sacal sul tema Aero ...Una violenta tempesta di sabbia si è abbattuta su Marrakech, in Marocco, ieri sera 10 agosto. Raffiche di vento a 80km/h hanno saturato l’aria di sabbia e colorato il cielo di rosso. Le temperature so ...