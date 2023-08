Formazioni ufficiali Udinese-Catanzaro | Coppa Italia 2023 2024

Leggi su sportface

(Di venerdì 11 agosto 2023) Ledi, sfida valida per i trentaduesimi di finale di. Prima uscita per i bianconeri di Andrea Sottil, che si presentano all’inizio di questa nuova stagione dopo qualche cessione importante come quelle di Udogie e Samardzic. Ilneopromosso in Serie B invece assaggia un livello alto dopo aver eliminato il Foggia nel turno precedente. Il fischio d’inizio è fissato alle 18:00 di venerdì 11 agosto, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.: in attesa: in attesa SportFace.