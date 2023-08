Formazioni ufficiali Genoa-Modena | Coppa Italia 2023 2024

Leggi su sportface

(Di venerdì 11 agosto 2023) Ledi, sfida valida per i trentaduesimi di finale di. Dopo la promozione in Serie A la squadra allenata da Alberto Gilardino si sta rendendo protagonista anche sul mercato e già in questa prima uscita ufficiale potremo vedere il nuovo bomber della Nazionale, Retegui. Il fischio d’inizio è fissato alle 21:00 di venerdì 11 agosto, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.: in attesa: in attesa SportFace.