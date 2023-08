Forfait Murray | Sinner ai quarti al torneo di Toronto

(Di venerdì 11 agosto 2023) Un problema agli addominali costringe lo scozzese a rinunciare alla sfida. L'azzurro sfiderà Monflis(CANADA) - Jannikaidi finale del "National Bank Open", sesto ATP Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 6.660.975 dollari, in corso sul cemento di, in Can

Andy Murray, infatti, nel cuore della nottata italiana, pochi minuti prima di scendere in campo, ha comunicato il suo forfait all'organizzazione del torneo a causa di un problema ai muscoli addominali. Jannik Sinner conquista l'accesso ai quarti di finale del Masters 1000 di Toronto grazie al forfait di Andy Murray. Il britannico, infatti, ha deciso di non scendere in campo per un infortunio. "Non riesco a giocare questa sera - ha detto il 36enne in un breve intervento in campo salutando i tifosi.

Murray dà forfait, Sinner vola ai quarti senza giocare RaiNews

Un problema agli addominali costringe lo scozzese a rinunciare alla sfida. L'azzurro sfiderà Monfils TORONTO (CANADA) (ITALPRESS) - Jannik Sinner avanza ai quarti di finale del Masters 1000 di Toronto.