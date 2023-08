Fondi Parcheggi | strisce pedonali | limiti di velocità e camminamenti pedonali | lavori in corso sul litorale

Leggi su temporeale.info

(Di venerdì 11 agosto 2023)– Proseguono a ritmo spedito isulla Flacca, in zona Torre Canneto, al confine con il territorio di competenza del Comune di Terracina. In questi giorni sono stati disegnati gli attraversamentie leche delimitano nuovia margine della carreggiata, successivamente sarà apposta l’apposita cartellonistica verticale, verranno riservati stalli per L'articolo Temporeale Quotidiano.