Fondi Impianto di cremazione | il Comitato | “siamo soddisfatti della risoluzione di quel contratto”

Leggi su temporeale.info

(Di venerdì 11 agosto 2023)– “Prendiamo atto che il Comune, dopo che la Saie non ha rispettato i termini del progetto proposto in sede di gara, abbia poi proceduto con una determina dirigenziale alladelper gravi inadempienze” – così in merito alla questione interviene il“No al forno crematorio di” schierato attivamente contro L'articolo Temporeale Quotidiano.