Fondi e spese | Festa | ”Utilizziamo soldi comunali per realizzare tutto” Video

(Di venerdì 11 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto Stamane, presso la stanza del sindaco, si è tenuta una conferenza stampa di presentazione ufficiale della kermesse “Palio della Botte”, evento che inizierà oggi con i più piccoli e che si terrà anche nella giornata di domani, ove i protagonisti saranno gli adulti. Il Primo Cittadino, raggiunto ai nostri microfoni, oltre ai ribadire l’importanza della tradizione ha chiarito la situazione “spesa” da parte di Palazzo Città. Gianlucaha spiegato che ogni intervento: come la manutenzione urbanistica, gli alloggi popolari e il Summer Festival, viene finanziato attraversoe, tale mossa, comporta economia perché il ricavato, alla fine di ogni opera, è il doppio per la comunità avellinese. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

