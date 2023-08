(Di venerdì 11 agosto 2023)– Nel mese di Maggio 2023 il Senatore Giacinto Boldrini (Presidente del Partito Pensionati ) manifestò il suo stupore dopo aver letto la relazione dell’anno 2022 della Corte deidella Regione Lazio, nella quale si portava a conoscenza che era stata aperto un giudizio di responsabilità nei confronti dellaper “avere omesso di comunicare ad Equitalia i dati relativi ai ruoli per le violazioni del codice della strada commessa nell’anno 2009 non consentendo all’agente di riscossione di lavorare i ruoli e notificare le cartelle esattoriali entro il 2014 con conseguente danno al Patrimonio del Comune diin misura pari a quasi 12 milioni di euro (11.963.666,00). Evidenziava inoltre “l’anomalia” dell’Amministratore unico della...

Fiumicino Tributi: i conti che non tornano Il Faro online

FIUMICINO - «Per trasparenza e coerenza ho voluto riassumere l’azione e i provvedimenti assunti su alcune delle questioni che in questi giorni occupano la nostra amministrazione e coinvolgono direttam ...Lettera-denuncia di Mario Baccini, sindaco di Fiumicino che elenca una ad una tutte le criticità. E sul porto, “operazione verità” ...