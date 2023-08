Fisco chiede 500 milioni a colosso del B&B

(Di venerdì 11 agosto 2023) L’Agenzia delle Entrate ha presentato un conto da mezzo miliardo di euro ad Airbnb. È la cifra che, secondo il, ilinternazionale dei soggiorni turistici dovrebbe saldare allo Stato italiano per imposte non versate sugli affitti brevi operati nel nostro Paese. La contestazione Secondo quanto stabilisce la legge italiana, gli host professionali, il cui reddito è basato principalmente dall’attività recettiva, provvedono a versare direttamente la ritenuta d’acconto che equivale alla cedolare secca del 21%, oppure all’aliquota marginale Irpef del proprietario. La normativa in vigore dal 2017 obbliga le piattaforme a fare da sostituto d’imposta nei confronti degli host non professionali, i proprietari di appartamenti e case per i quali, invece, l’affitto degli alloggi non rappresenta la fonte principale di reddito e che rappresentano la ...

