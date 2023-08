Firenze - Nuovi divieti per le diesel Euro 5

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 11 agosto 2023) Il Comune difa scattare la seconda fase delle misure di limitazione alla circolazione dei veicoliimmatricolati prima del 2014. In particolare, dall'1 settembre 800 auto5 non potranno più circolare lungo una parte consistente dei viali di circonvallazione, dalla Fortezza da Basso fino all'incrocio tra viale Giovane Italia e via Ghibellina e, in direzione opposta, dal crocevia tra viale Amendola e via Fra' Giovanni Angelico fino a piazza della Libertà. Per il Comune è la strada giusta. Il provvedimento, che segue un primo stop deciso a giugno per 500sempre5, è stato preso nel quadro del protocollo siglato tra il Comune e la Regione Toscana per rispettare i parametripei sull'inquinamento atmosferico. Secondo l'amministrazione, i livelli del ...