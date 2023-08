Firenze | l' Sms di Serpiolle dona oltre 5mila euro agli alluvionati dell' Emilia Romagna

La raccolta fondi è stata fatta con le due cene di San Giovanni e San Lorenzo e donati alla Pubblica Assistenza di Monterenzio che ha perso locali e mezzi per una frana... ancora, di Reggio Emilia,o Palermo Il discrimine non dipende dal limite territoriale, ma ... la solidità di Artser e la peculiarità di, abbiamo tante carte da giocare a favore delle ...... Casciana Terme Lari, Cascina, Castellina Marittima, Collesalvetti, Crespina Lorenzana,, ... E' possibile prenotare anche perindicando cognome, numero dei prenotati, spettacolo e data dell'...

Firenze, l'Sms di Serpiolle dona oltre 5mila euro agli alluvionati dell ... LA NAZIONE

La raccolta fondi è stata fatta con le due cene di San Giovanni e San Lorenzo e donati alla Pubblica Assistenza di Monterenzio che ha perso locali e mezzi per una frana ...Firenze, 3-8-2023- La Cgil Toscana organizza un presidio di protesta per domani venerdì 4 agosto a Firenze (ore 10-12) davanti alla Prefettura in via Cavour. Nell’occasione, verso le 11, Ires Toscana ...