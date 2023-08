Firenze | incidente stradale | muore motociclista 29enne in via Simone Martini

(Di venerdì 11 agosto 2023) Un ragazzo di 29 anni ha perso la vita nel pomeriggio di oggi, 11 agosto 2023, in uncon la moto a. E' accaduto in viaintorno alle 17

mortale in via Simone Martini oggi intorno alle 17. A perdere la vita un motociclista di 29 anni. Al momento la Polizia Municipale sta ricostruendo la dinamica del sinistro che sembrerebbe ...Tragedia in via Simone MartiniIntorno alle 17:15, sulla A1 Milano - Napoli, è stato risolto unprecedentemente avvenuto ... le pattuglie delle Polizia Stradale ed il personale della Direzione 4° Tronco didi ...

Firenze, muore a 29 anni in un incidente in moto LA NAZIONE

Incidente mortale in via Simone Martini, a Firenze intorno alle 17. A perdere la vita, si apprende da Palazzo Vecchio, un motociclista di 29 anni. (ANSA) ...Aveva 29 anni il ragazzo che ha perso la vita in un incidente mortale avvenuto in via Simone Martini nel quartiere Isolotto a Firenze oggi, 11 agosto, intorno alle 17. Il 29enne era bordo della sua mo ...