Fiorentina | tegola Castrovilli | problemi al legamento crociato | inizierà un percorso riabilitativo

Nuovasu Gaetano Castrovilli: il centrocampista dellaè stato sottoposto ad artroscopia di controllo del ginocchio sinistro, che ha evidenziato una insufficienza del legamento crociato ...Laha il nuovo portiere: ufficiale l'arrivo dall'Hertha Berlino di Oliver Christensen (24) che ha firmato col club gigliato un contratto fino al 2028., invece per Ancelotti: Thibaut ...Al posto della Juve in Europa dovrebbe entrare la. La sanzione è valida per la stagione che sta per cominciare e non in quella successiva. In quel caso la Juventus sarebbe rimasta fuori ...

Fiorentina, tegola Castrovilli: infortunio al ginocchio, deve operarsi Calcio in Pillole

Nuova tegola su Gaetano Castrovilli: il centrocampista della Fiorentina è stato sottoposto ad artroscopia di controllo del ginocchio sinistro, che ha evidenziato una insufficienza del legamento crocia ...Nzola si presenta alla Fiorentina. L’attaccante angolano è un nuovo giocatore dei viola e ritrova Italiano per la terza volta dopo averlo avuto già al Trapani e allo Spezia. M’Bala Nzola è un nuovo gi ...