Fiorentina | sbloccato l’affare Beltran | la Roma superata in corner

(Di venerdì 11 agosto 2023) Il mese di agosto procede senza troppi intoppi e già nei suoi primi giorni non ha smesso di sorprendere i tifosi dello sport più amato dal Bel Paese. Infatti tramite prestiti, cessioni e acquisti stanno avendo luogo ulteriori ritocchi in vista della Serie A 2023/2024. I nomi altisonanti di quest’infuocata sessione estiva di calciomercato sono tanti che, con negoziazioni irte di ostacoli o trattative lampo, raggiungono il definitivo upgrade in un’altra squadra o diventano il caposaldo della propria società. Uno dei nomi in uscita dal River Plate, è l’attaccante Lucasconteso dallae dalla. A sancire un accordo è stata la Viola, scopriamo insieme i retroscena che l’hanno reso possibile.sceglie la: cosa non ha funzionato con la? Talvolta ...

... il club viola piazza un altro colpo in attacco in vista della prossima stagioneDopo una fase di apparente stallo, il calciomercato dellasembra essersi: colpo in attacco per ...Laha superato per 2 - 1 il Nizza nella seconda gara valida per il quadrangolare 'Sela Cup' in Inghilterra, a Newcastle: i viola hannodopo 17 minuti con Jovic, schierato terminale d'......alla prossima Champions haal 38' con Almiron dopo un palo colpito da Gordon e raddoppiato a fine ripresa (37') con Isak di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo. La, ...

La mossa a sorpresa della Roma non sorprende la Fiorentina ... Calciomercato.com

Difficoltà per Marcos Leonardo e Beltran sfumato: il tecnico vuole un attaccante di esperienza e resta solo quello dell'Atalanta ...Le ultime notizie di calciomercato di oggi 11 agosto 2023: le trattative di Juve, Milan, Inter Napoli, Roma e delle squadre di Serie A ...