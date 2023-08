Filastrocca di Ferragosto | Gianni Rodari e i versi dedicati ai bambini rimasti in città | l’auspicio dell’uguaglianza sociale

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 11 agosto 2023)di, i bellissimidia queiin; nello spazio dedicato alla Letteratura per l’Infanzia, in occasione del 15 Agosto, la sensibilità del pedagogista e scrittore di Omegna che insegna al suo piccolo pubblico non solo a utilizzare la fantasia come strumento supremo ma, soprattutto, a non retrocedere o abbattersi davanti alle ingiustizie e le incombenze dell’esistenza.diCredits: pisatoday.it Ladi ...